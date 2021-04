Foi uma noite cheia de emoções nos quartos-de-final da Liga Europa. A Roma de Paulo Fonseca virou o marcador e venceu frente ao Ajax por 2-1, o Arsenal empatou a uma bola com o Slavia Praga, o Villareal bateu o Dínamo de Zagreb por 0-1, e o Manchester United brilhou frente ao Granada, que venceu por 0-2.

No Estadio Nuevo Los Carmenes, foram precisos 31 minutos para os visitantes se colocarem em vantagem, pelos pés de Marcus Rashford. O resultado manteve-se, com o Manchester United a vencer pela margem mínima, até aos descontos, quando lhes foi cedida grande penalidade, que o internacional português Bruno Fernandes transformou no segundo golo da noite, que ajuda os red devils a sonhar mais alto e a acreditar mais nas meias-finais da Liga Europa.

Na Arena Johan Cruijff, na Holanda, a AS Roma de Paulo Fonseca não começou a partida da melhor forma, com Davy Klaassen a colocar os holandeses em vantagem aos 39 mintuos. Uma grande penalidade cedida ao Ajax sentenciava o fim dos romanos na partida, mas Dusan Tadic não conseguiu concretizar, e o resultado manteve-se em 1-0. Como que motivados pelo penálti falhado, a equipa treinada pelo técnico português atingiu a igualdade ainda antes do fim da primeira parte, pelos pés de Lorenzo Pellegrini.

Seria só aos 87 minutos que, com um golo de Roger Ibañez, a AS Roma se colocaria em vantagem, partindo para a segunda volta dos quartos-de-final da Liga Europa com uma vitória, e dois golos na condição de visitantes.

Já no Emirates Stadium, o Arsenal passou uma difícil noite. O jogo manteve-se a zeros até aos últimos minutos, quando Nicolas Pepe marcou o primeiro golo da noite. Tudo indicava que a vitória seria dos gunners, mas Tomas Holes tinha outra opinião e, aos 90+4 minutos, acabou por atingir a igualdade no marcador, e um valioso golo como visitantes para o Slavia Praga.

Em Zagreb, na Croácia, a noite manteve-se morna no jogo entre o Dínamo de Zagreb e o Villareal, com os espanhóis a beneficiar de uma grande penalidade nos últimos instantes da primeira parte, que foi suficiente para garantir a vitória na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.