Uma mulher, de 61 anos, morreu esta quinta-feira após ter sido vacinada contra a covid-19, anunciou a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N). Autoridade aguarda resultado da autópsia para apurar causa da morte.

"O conselho diretivo da ARS-N confirma o óbito de uma pessoa (...) a ser acompanhada pela equipa de cuidados paliativos do Centro Hospitalar Universitário de São João, EPE, que hoje havia sido vacinada contra a covid-19", lê-se num comunicado.

O comunicado não revela qual foi a vacina administrada. Segundo a ARS-N, trata-se de uma doente dependente, portadora de doença cardíaca em estado muito avançado.

A direção executiva do Agrupamento de Centros de Saúde onde a doente estava inscrita "está já a averiguar o cumprimento de todos os procedimentos clínicos definidos".

"A determinação da causa da morte só poderá ser aferida após conhecimento do respetivo resultado da autópsia", conclui.

Esta é a 14.ª morte após vacinação contra a covid-19 em Portugal. A maioria das vítimas foram idosos, mas, segundo informação disponibilizada no site do Infarmed, em nenhum caso se estabeleceu associação direta com a vacina.