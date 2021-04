A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou, esta quinta-feira, a população para possíveis tentativa de burla durante os Censos, que se realizam neste ano de 2021.

Nas redes sociais, aquela força de segurança esclarece que "os recenseadores não pedem para entrar nas residências e não cobram qualquer quantia", pedindo à população que "consulte os procedimentos em censos.ine.pt" ou ligar à linha de apoio do Censos, da Junta de Freguesia ou mesmo da PSP.

"Iniciou-se no dia 05 de abril o recenseamento da população e da habitação – CENSOS 2021. Receberá na sua caixa de correio uma carta, contendo as instruções e o código para resposta, preferencialmente via internet. A participação de todos é fundamental. Contacte a PSP se for vítima de burla ou de tentativa de burla.", sublinha.