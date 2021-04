O velório de Jorge Coelho vai decorrer, esta sexta-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa. O corpo do antigo ministro segue depois para Magualde, a sua terra natal, onde no sábado se irá realizar o funeral.

O histórico do Partido Socialista morreu esta quarta-feira, aos 66 anos, na sequência de um ataque cardíaco fulminante, enquanto visitava uma residência na zona turística da Figueira da Foz.

Jorge Coelho foi ministro nos governos de António Guterres, deputado na Assembleia da República, conselheiro de Estado, dirigente do PS e comentador durante mais de uma década no programa Quadratura do Círculo.

Quando a Ponte Hintze Ribeiro, sobre o rio Douro, colapsou em 2001, provocando a morte de 59 pessoas, Jorge Coelho, então ministro do Equipamento Social, demitiu-se de imediato. Na altura assumiu a "responsabilidade política" pelo acidente e mais recentemente chegou a admitir que a tragédia foi aquilo que o "marcou" mais "na vida".