O lutador português Rui Bragança conquistou, esta quinta-feira, a medalha de bronze na competição de -58 kg nos europeus de taekwondo, em Sófia, capital da Bulgária.

O lutador do Benfica começou a prova com uma vitória contra o holandês Adil Belkadi, tendo assegurado um lugar nas meias-finais diante do búlgaro Daniel Ladzhev. Viria a perder contra o espanhol Adrián Vicente.

As "lutas" de Portugal continuam na Bulgária, com Joana Cunha na categoria de -57 kg, Renato Pereira, em 68 kg, e Júlio Ferreira, em -80 kg.