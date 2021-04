De acordo com os dados publicados pela University College London (UCL), o Reino Unido deverá alcançar a chamada imunidade de grupo no dia 12 de abril, sendo que já conseguiu vacinar contra a covid-19 mais de metade da sua população adulta.

Seja pela vacinação ou pela recuperação da doença, a proteção da população contra a covid-19 chegará a 73,4% da população no dia 12 deste mês, data que coincide com a segunda fase da levantamento das restrições impostas para o confinamento geral no Reino Unido.

Segundo os especialistas da UCL, esta percentagem é suficiente para dizer que há imunidade de grupo, visto que existe um grande número de pessoas que está protegido contra uma determinada infeção e age em conjunto como um escudo, evitando que o vírus continue a propagar-se

De acordo com os recentes dados oficiais, mais de 31 milhões de britânicos já receberam a primeira dose de uma vacina contra a covid-19 e mais de cinco milhões tem a vacinação completa.

O especialista Karl Friston, da UCL, sublinhou que o nível de imunidade da população, dado que “mais de 50% dos adultos já foram vacinados” e um alto percentual “foi exposto ao vírus”.

Segundo o jornal britânico “The Daily Telegraph”, que acedeu ao estudo da UCL, a eficácia do modelo utilizado por esta universidade é rigorosa, pois regista em tempo real óbitos, contágios, vacinações e internamentos.

Já na próxima segunda-feira começa a segunda fase do desconfinamento no Reino Unido, com a reabertura do comércio não essencial, cabeleireiros, salões de beleza e ginásios.

A campanha de vacinação em Inglaterra usou os fármacos da BioNTech/Pfizer e da Oxford/AstraZeneca para inocular a população, enquanto o País de Gales começou a administrar a vacina da Moderna esta semana.

Porém, nesta quarta-feira, os reguladores britânicos recomendaram não administrar a vacina da AstraZeneca em pessoas com menos de 30 anos devido à possível ligação entre o fármaco e os casos raros de coágulos sanguíneos.