Um homem, de 31 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), por suspeitas de ter abusado sexualmente de uma menor do seu círculo familiar.

As agressões sexuais que visaram a menina de 11 anos ocorreram no final de 2020 e início de 2021, no Algarve, informa a PJ através de comunicado.

Os abusos ocorriam sempre na casa do homem ou na da menor, em ocasiões em que se encontravam sozinhos. Além da detenção, a PJ procedeu também à apreensão de vários ficheiros contendo gravações pornográficas, "que se presumem ter sido exibidas" à criança, segundo aquela autoridade.

O detido já foi ouvido em tribunal, no âmbito de primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito a prisão preventiva.