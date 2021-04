Uma partida que não fiz a Jorge Coelho

Durante muitos anos fiz jornalismo ligado aos polícias e havia poucas esquadras em que não conhecia o comandante. Movimentava-me com muita facilidade no meio e, como é óbvio, muitas vezes as notícias que fazia não agradavam ao poder. Também falava com muita frequência com os líderes das associações sócio-profissionais e recolhia informação que podia ser incómoda... Fosse o PSD ou o PS, a música era quase sempre a mesma.

Depois passei a desempenhar outras tarefas no jornalismo, mas era natural que continuasse a receber muita informação importante. Quando chegou a ministro da Administração Interna, Jorge Coelho instituiu uns jantares com todos os jornalistas que cobriam a área e, apesar de eu já não estar tão ativo, entendeu convidar-me também. Foi no antigo Café-Café, noutras núpcias Banana Power, que aconteceu o repasto. As mesas formavam uma espécie de U e o ministro chamou-me para ficar ao lado do secretário de Estado, com quem não me dava muito bem desde os tempos do ministro Alberto Costa, pois tinha uma perceção do jornalismo bem diferente da minha.

“Ó Rainho, sente-se aqui ao lado do Armando Vara a ver se fazem as pazes”, disse-me então. No final do jantar, Vara desabafou que gostaria de beber um copo por esses dias, para falarmos tranquilamente, ao que respondi que podia ser logo naquela noite. Ele convidou duas jornalistas e eu acrescentei o nome de outro. Depois há uma parte que não posso contar, mas posso dizer que preguei uma partida ao então secretário de Estado. Vara ficou incomodado, mas acabou por não ficar chateado. No dia seguinte cheguei ao jornal e tinha uma chamada de Jorge Coelho: “Então, a mim é que não faz partidas dessas, olhe que eu tinha gostado”. Coelho, na parte que conheço, era assim, um conciliador e um gestor de pessoas e políticas...