Será a única palestrante portuguesa no IV Seminário Internacional de Direitos Humanos, que se realiza entre os dias 7 e 9 de abril, em formato online, com a comunicação “Os Direitos dos Idosos em Portugal - Enquadramento e Desafios à Luz da Constituição Portuguesa”. De que irá falar?

Este é o quarto seminário promovido pelo Centro Universitário Planalto de Araxá, de Minas Gerais, no Brasil, e é todo ele dedicado ao tema dos direitos dos idosos no contexto dos direitos humanos e no facto de serem negligenciados ao longo dos tempos e, claro está, de terem sido alvo de violações ainda mais extremadas durante a pandemia. Embora o tema não seja restrito à covid-19, a minha perspetiva passará por fazer o enquadramento do mesmo à luz da Constituição portuguesa, e não poderia desconsiderar a pandemia.

Que impacto teve o surgimento do coronavírus nesta área do Direito?

Fez-nos pensar ou repensar um tema acerca do qual se deve refletir, ou seja, a forma como a sociedade encara os idosos. Toda a gente quer viver mais tempo, mas não quer envelhecer. Há uma mudança de paradigma urgente que passa por não se associar a chamada idade dourada ao declínio. Esta perspetiva está ultrapassada e não corresponde à realidade.

O que deve ser feito para que esta faixa etária seja valorizada?

Vive-se muito mais tempo e a aposta tem de ser num envelhecimento ativo e na economia grisalha: perceber que as pessoas, a partir de uma determinada idade, não estão num declínio financeiro, até têm oportunidade de planear o futuro e investir no mesmo.

Que problemas encontra nos lares?

Temos o nosso sistema residencial para idosos baseado nos estabelecimentos residenciais porque precisam de um determinado apoio ou, por opção, residem nos lares. E estes estabelecimentos, em Portugal, ainda estão configurados à semelhança de estabelecimentos hospitalares e enfermarias. Na minha opinião, isso fez com que, num contexto em que, por razões de saúde pública, se impôs o isolamento destas pessoas, existissem consequências em termos psicológicos e até de agravamento de condições como a demência. Tudo isto ainda está a ser avaliado.

