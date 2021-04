A noite não correu da melhor forma para o Futebol Clube do Porto, que jogou "em casa" - em Sevilha - contra o Chelsea, para a primeira volta dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Os dragões até puseram em perigo várias vezes a baliza dos blues, mas uma falha crónica na finalização impediu o FC Porto de marcar qualquer golo. Aos 32 minutos, Mason Mount fez o primeiro remate da noite para os blues, e colocou o Chelsea em vantagem, que viria a dilatar-se aos 85 minutos, pelos pés de Ben Chilwell.

A segunda mão joga-se também em Sevilha, a 13 de abril.

Já no Alianz Arena, em Munique, um emocionante jogo de futebol acabou com os parisienses do Paris Saint-Germain a vencer o Bayern de Munique por 2-3.

O PSG fechou a primeira meia hora de jogo em vantagem no marcador, vencendo por dois a zero, com golos de Kylian Mbappé e Marquinhos, ambos assistidos por Neymar. Ainda assim, a equipa da casa continuou a dar cartas e não se deu por vencida, acabando por recuperar a igualdade no marcador ao fim de mais meia hora de jogo, com golos de Choupo-Moting e Thomas Müller.

Naquele momento, num empate a duas bolas, ficava meia hora de jogo, que viria a decidir quem sairia vitorioso da primeira mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões. Apenas 8 minutos depois do golo da igualdade alemão, Mbappé bisou e enviou por terra os sonhos germânicos de vencer a primeira volta, acabando por garantir a vitória para os parisienses.

A segunda mão joga-se no Parc des Princes, em Paris, também a 13 de abril.