A pressão nos hospitais franceses continua a aumentar. Segundo o Ministério da Saúde francês, há 30.904 pessoas com sintomas associados à covid-19 hospitalizadas, 3.131 das quais deram entrada nas últimas 24 horas.

Do total de doentes internados, 5.729 – mais 103 do que na véspera – estão em Unidades de Cuidados Intensivos. Entre as 00h e as 23h59 de terça-feira, 673 pessoas precisaram de ajuda do ventilador para respirar. O número de doentes em UCI não era tão elevado desde novembro de 2020.

As autoridades francesas informam ainda que, nas últimas 24 horas, 433 pessoas morreram nos hospitais, elevando o total de mortes no país para 97.700. No dia anterior tinham sido registados 426 óbitos, no entanto, esse valor incluía as mortes ocorridas em lares e instituições de cuidados continuados, cujo atualização só acontece às terças e sextas-feiras.

Quase 10 milhões de pessoas já foram administradas com a primeira dose da vacina contra a covid-19 e cerca de 3,3 milhões já receberam as duas injeções.