Jorge Coelho morreu, esta quarta-feira, aos 66 anos, confirmou o Partido Socialista, em comunicado. O antigo ministro sofreu um ataque cardíaco.

O antigo dirigente do PS foi ministro do Equipamento Social (Obras Públicas) e também da Administração Interna nos dois governos de António Guterres, entre 1995 e 2002. Demitiu-se após a queda da Ponte Hintze Ribeiro de Entre-os-Rios, em 2001, que provocou a morte a 59 pessoas. Na altura assumiu a "responsabilidade política" pelo acidente e mais recentemente chegou a admitir que a tragédia foi aquilo que o "marcou" mais "na vida".

Foi um dos comentadores do programa 'Quadratura do Círculo' da SIC Notícias, atualmente emitido como 'Circulatura do Quadrado' na TVI e na TSF. Em 2008 aceitou o convite para o cargo de CEO do Grupo Mota-Engil, para o qual já tinha realizado um plano estratégico para os anos 2009-2013.