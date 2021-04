Raúl Maradona, também conhecido como Lalo, foi, esta quarta-feira, internado numa unidade de cuidados intensivos devido a complicações associadas à covid-19. O irmão mais novo de Diego Maradona tem 54 anos.

A notícia foi confirmada pelo jornalista e amigo do antigo futebolista, Martín Arévalo. "Um grande homem, está nos cuidados intensivos na clínica Adventista de Belgrano. Começou com covid-19 e o quadro complicou-se. Oxalá, caso seja necessário, os médicos lhe deem plasma para que possa recuperar. A todos os que acreditam, rezem muito pelo irmão do Diego. E cuidem-se, mais do que nunca", disse ao portal argentino Infobae.

Lalo Maradona estreou-se como jogador de futebol no clube argentino Boca Juniors, em 1986. Um ano depois, rumou para Espanha para representar o Granada. A sua carreira passou ainda pelo Peru, Japão, Canadá e Venezuela.