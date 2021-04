O Presidente de França, Emmanuel Macron, anunciou, esta quarta-feira, que começa hoje a produção de vacinas contra a covid-19 da farmacêutica Pfizer, no norte do país. O objetivo é produzir 250 milhões de doses da vacina em 2021.

"250 milhões de doses de vacinas covid-19 produzidas em França em 2021: é esse o nosso objetivo. Começa hoje com as primeiras vacinas BioNTech/Pfizer produzidas no laboratório Delpharm em Saint-Rémy-sur-Avre: parabéns a todas as equipas!", anunciou o chefe de Estado, na rede social Twitter.

Segundo a imprensa local, as vacinas serão distribuídas por vários países.