A presidência portuguesa do conselho da UE marcou uma reunião de urgência dos ministros da Saúde, por videochamada, para discutir sobre as conclusões dos peritos acerca da possível ligação entre a vacina AstraZeneca com problemas de formação de coágulos sanguíneos.

A reunião está agendada para as 18h00 (17h00 em Lisboa) e será presidida pela ministra da Saúde, Marta Temido.

De realçar que a convocatória urgente surge depois de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter anunciado, esta quarta-feira de manhã, que irá pronunciar-se sobre esta possível relação hoje às 15h00.