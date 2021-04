A revista Forbes já lançou, nesta terça-feira, a nova lista dos multimilionários mais ricos do mundo.

Pela primeira vez, a socialite e empresária norte-americana Kim Kardashian conseguiu entrar na lista ao atingir uma fortuna no patamar dos mil milhões de dólares (corresponde a 842 milhões de euros) devido aos seus negócios no mundo da moda e dos cosméticos com as marcas Skims e KKW Beauty, campanhas publicitárias e parcerias ligadas ao reality show que fez disparar a sua popularidade “Keeping Up With the Kardashians”.

Kim Kardashian partilha o lugar 2.674 da lista Forbes com 83 empresários espalhados pelo mundo. A socialite é a segunda personalidade da família a entrar para a lista dos mais ricos do planeta. No ano passado, a irmã Kylie Jenner foi a mais jovem multimilionária do Mundo devido à ascensão da sua marca de maquilhagem. Porém, mais tarde, Kylie acabou por afirmar que os valores tinham sido inflacionados. A fundadora da Kylie Cosmetics já não integra a lista dos multimilionários.

Pelo terceiro ano consecutivo, Jeff Bazos, CEO da Amazon, lidera a lista, seguindo-se por Elon Musk que subiu do 31.º lugar para a 2.ª posição, Bernard Arnault, Bill Gates e Mark Zuckerberg.

Portugal também está representado nesta lista com as herdeiras de Américo Amorim a constar na 608.ª posição. A fortuna da viúva, Maria Fernanda Amorim, e das três filhas, entre as quais Paula Amorim, acionista da Galp, ronda os 4,7 mil milhões de dólares, cerca de 3,9 mil milhões de euros.

Recorde-se que o empresário Américo Amorim morreu em 2017 aos 82 anos. De acordo com a revista Forbes, Américo era o homem mais rico de Portugal desde 2010.