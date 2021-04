A canábis é uma das plantas medicinais mais antigas do mundo. Segundo o Observatório Português de Canábis Medicinal (OPCM), a planta foi usada durante muitos séculos por comunidades europeias e do Leste Asiático para a aquisição de fibras e para o fabrico de tecidos devido à sua resistência. O uso da canábis para fins medicinais surgiu em 2,700 A.C. no reinado do Imperador chinês Shen Nung. Na época a planta já era usada para tratar uma grande variedade de doenças, entre elas convulsões e epilepsia.

Embora as propriedades psicoativas da planta fossem identificadas em meados do século XIX, o uso da planta milenar entrou em declínio no século XX devido à proibição do seu cultivo. No entanto, a partir dessa altura foram inúmeras as investigações levadas a cabo por investigadores e farmacólogos que comprovaram a eficácia das propriedades da planta para diversas patologias e sintomas como epilepsia, convulsões, redução de náuseas e vómitos de doentes oncológicos, distúrbios alimentares, esclerose múltipla, entre outros.

A Canábis em alguns países do mundo O progressivo conhecimento das propriedades da canábis para o uso medicinal e a consequente remoção desta planta da lista da ONU das substâncias mais perigosas, proporcionou uma crescente tendência de liberalização relativamente ao consumo de canábis por tudo o mundo, vejamos:

O México, por exemplo, um país conservador, mas com uma intensa atividade na exploração de canábis, anunciou recentemente a despenalização do seu uso para fins recreativos. A lei permitirá que maiores de idade possam transportar até 28 gramas e cultivar no máximo seis pés da planta em casa.

O México é um país com uma produção de 450 mil toneladas de canábis por ano, que movimenta 3,2 mil milhões de dólares por ano, com 126 milhões de habitantes em que 2,4 milhões são consumidores regulares. O grande objetivo do Governo com esta legalização passa por tentar enfraquecer o mercado no narcotráfico dos carteis e permitir que os pequenos agricultores liderem o comércio de canábis no país.

Só em 2020, o comércio da planta natural e a variedade de alimentos e bebidas que contêm THC, princípio psicoativo da canábis, produziu 18,3 mil milhões de dólares, um salto de 70% em comparação com o ano de 2019. Atualmente o setor emprega mais de 320 mil pessoas no país.

No país vizinho, nos Estados Unidos, são já vários os Estados que legalizaram o uso recreativo de canábis entre eles Nova Jersey, Arizona, Dakota do Sul, Colorado, Washington, Oregon, Alasca, Califórnia, Maine, Massachusetts, Nevada, Arizona, Montana entre outros.

O Estado do Colorado, que legalizou o uso recreativo em 2012, entre 2010 e 2014 viu os encargos judiciais e de investigação criminal relacionados com a canábis diminuírem em 80%, de acordo com um relatório do Poder Judiciário do Colorado. O principal fator para esta redução está estritamente relacionado com a redução de acusações relacionadas com a posse de droga.

O relatório revela ainda que houve uma redução no número de detenções associados à canábis sintética desde que existem lojas de venda, sendo este um benefício da legalização uma vez que são pouco conhecidos os impactos da canábis sintética na saúde.

O Uruguai foi o primeiro país do mundo a legalizar a produção, distribuição e uso da canábis por adultos para fins recreativos em 2013. É permitido que os cidadãos cultivem até seis plantas em casa, podendo criar clubes privados para a própria produção, os chamados “growing clubs”. Contudo, o Governo controla a venda através de uma rede de pontos de venda ao público.

Cada consumidor com idade mínima de 18 anos é obrigado a registar-se numa base de dados criada pelo Ministério da Saúde e a compra de canábis é limitada a 40 gramas por mês. Para atenuar o mercado paralelo, foi fixado o preço de 1 dólar por grama, que corresponde ao valor do mercado ilegal. Continua a ser proibido fumar no local de trabalho, conduzir sob efeito da canábis e, portanto, aqueles que infringirem estas leis podem ser multados, retirados da base de dados do Ministério e ficarem impossibilitados de comprar.

Na Holanda e em Espanha o consumo recreativo é permitido, mas só é possível fazê-lo dentro de “coffee shops” ou locais com a devida licença. Em Itália, o cultivo em casa é apenas permitido em pequenas quantidades e a pose para uso recreativo foi descriminalizada. Na África do Sul, Geórgia e Luxemburgo o consumo é legalizado com algumas restrições e em cerca de 42 países, incluindo Portugal, o uso de canábis é apenas permitido para fins medicinais.

Em Londres, o tema da descriminalização foi esta semana lançado por Sadiq Khan, que promete nomear uma comissão independente para estudar benefícios da legalização caso seja reeleito mayor nas eleições de 6 de maio, mas Downing Street rejeitou prontamente a ideia. Segundo a imprensa britânica, a afirmação de fonte oficial foi de que será uma “perda de tempo” uma vez que esta é uma matéria nacional e Boris Johnson não tem qualquer intenção de legalizar a canábis. Por cá a ideia também não tem ganho fôlego.

Apesar da tendência crescente da legalização para uso recreativo em todo mundo, João Goulão, diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), acredita que ainda não é possível tirar uma conclusão da forma como deve ser encarado este assunto. “Nós continuamos a ter muitos vieses daquilo que são os resultados obtidos nos países que fizeram a experiência de regulação de mercado. De qualquer forma é uma discussão que está em curso em muitos países, principalmente em muitos países europeus, mas no plano dos acordos internacionais penso que estamos ainda longe de chegar a um consenso ou sequer uma consistência no sentido da legalização do uso recreativo da canábis”.

O diretor geral do ISCAD reconhece que Portugal está numa fase inicial do desenvolvimento de produtos de canábis para uso terapêutico mas acredita que a lei está adequada para o contexto do país.

Dois anos de uma nova vida para a canábis Desde 2018 que é permitido a utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base da planta da canábis para fins medicinais, mediante a prescrição médica e a sua dispensa em farmácia. No entanto, a lei anterior já previa que empresas pudessem pedir uma autorização para a comercialização deste tipo de medicamentos. E Portugal já tinha entrado na rota do cultivo para fins medicinais.

O primeiro medicamento à base de canábis regulamentado pelo Infarmed e aprovado em Portugal foi o Sativex® em 2012. O medicamento comercializado na Europa pela farmacêutica Almirall é um spray para aplicação oral que contém TCH e CBD – dois compostos da canábis – em proporções iguais e só pode ser adquirido por doentes diagnosticados com esclerose múltipla, para tratar a espasticidade (os músculos perdem a capacidade de relaxar e estão constantemente contraídos) associada à patologia e apenas pode ser tomado se os doentes não tiverem respondido a outras terapias.

Existem vários medicamentos à base da planta de canábis no mercado internacional, mas apenas seis estão aprovados por agências europeias, sendo o seu acesso bastante limitado por três razões. Primeiro porque muitos destes medicamentos necessitam ainda de estudos que avaliem a sua eficácia em várias patologias; segundo, grande parte destes medicamentos têm preços altíssimos e torna-se muitas vezes inviável a sua aquisição, e terceiro, em muitos países não é legal o consumo dos mesmos.

