Está findada a primeira ronda da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

No Etihad Stadium, o Manchester City de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo colocou-se em vantagem no marcador logo aos 19 minutos, pelos pés de Kevin de Bruyne, resultado que se manteve durante a maior parte do jogo.

Aos 84 minutos, no entanto, o Borussia Dortmund reagiu, e atingiu o empate com um golo de Marco Reus. Cheirava a empate em Manchester, até que Phil Foden fez das suas, e marcou o golo da vitória dos citizens, no último minuto do tempo regulamentar.

Já no Alfredo di Stefano, a polémica começou ainda antes do apito inicial, quando Jürgen Klopp, treinador dos reds, se mostrou surpreendido com o reduto onde se iria realizar a partida. "Isto é um campo de treinos. É como se tivéssemos visitado o Manchester United e jogássemos no centro de treinos deles. Isto é completamente diferente de tudo aquilo que já vi", rematou.

No relvado, no entanto, os merengues pareceram aproveitar a vantagem de jogar em casa, e chegaram ao intervalo a vencer por duas bolas a zero, com golos de Vinicius Júnior e Marco Asensio.

Após o início da segunda parte, Mohamed Salah ainda conseguiu reduzir a vantagem do Real Madrid, mas rapidamente Vinicius Júnior voltou a dilatar a distância, bisando na partida, que deixa os merengues com um pé nas meias-finais da Liga dos Campeões.