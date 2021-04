A vacinação contra a covid-19 já começou em 190 países, anunciou, esta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde (OMS), da qual fazem parte 194 países.

"No início do ano, fiz um apelo para que todos os países começassem a vacinar os trabalhadores da saúde e as pessoas mais idosas nos primeiros 100 dias de 2021. Esta semana marcará o centésimo dia e 190 países e economias iniciaram agora a vacinação", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O programa COVAX – uma iniciativa da OMS e da Aliança para o Acesso às Vacinas (GAVI) que pretende fornecer vacinas a países de médio e baixo rendimento – já fez chegar 36 milhões de vacinas a 86 países.

"O aumento da produção e distribuição equitativa continua a ser a principal barreira para acabar com a fase aguda desta pandemia", disse.

Tedros Adhanom Ghebreyesus disse ainda que o mundo precisa de fazer mudanças, como investir na produção equitativa e no acesso a testes rápidos à covid-19, a oxigénio, a tratamentos e a vacinas.