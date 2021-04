França registou, esta terça-feira, 8.045 casos do novo coronavírus e 426 vítimas mortais, de acordo com dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde francês.

Em relação à véspera, há uma diminuição do número de novos casos – menos 2.748 – mas um aumento significativo do número de óbitos – mais 229. No entanto, o aumento é justificado com a notificação de mortes em lares e instituições de cuidados continuados, que só acontece às terças e sextas-feiras.

O número de doentes internados continua aumentar de dia para dia e há agora 30.639 pessoas com sintomas da covid-19 nos hospitais franceses, mais 732 do que na véspera. Do total, 5.626 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 193.

Desde o início da pandemia, as autoridades francesas já deram conta de 4.841.308 casos de contágio e 97.273 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.