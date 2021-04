O emblema treinado por Pep Guardiola sofreu um golpe financeiro durante a temporada 2019-20, registando um prejuízo de 126 milhões de libras (cerca de 147 milhões de euros).

As receitas caíram em 11%, devido ao impacto da pandemia global da covid-19, e fixaram-se em 478,4 milhões de libras (557 milhões de euros), durante a última temporada.

As perdas justificam-se com as limitações da pandemia global da covid-19, que obrigou à interrupção da temporada em março de 2020, bem como à falta de receitas televisivas e venda de bilhetes.