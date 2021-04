Apenas 6% da população adulta da União Europeia (UE) está totalmente imunizada contra a covid-19, segundo dados disponibilizados no site do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC). Quanto a pessoas inoculadas com a primeira dose da vacina, a percentagem sobe para 14,2%.

Portugal conta com 6,4% da população adulta totalmente vacinada e 15,2% com apenas a primeira dose. Segundo o ECDC, das 2,03 milhões de doses da vacina que chegaram ao país, 1,85 milhões já foram administradas. A grande maioria das vacinas inoculadas pertencem à Pfizer/BioNTech (1,4 milhões), seguidas pelas da AstraZeneca (473 mil) e da Moderna (142 mil).

Malta é o Estado-membro que mais vacina, com 12,1% da população totalmente imunizada. Por seu lado, a Letónia é o país mais atrasado no plano de vacinação com apenas 1,4%.

Até ao dia de ontem, 5 de abril, foram distribuídas cerca de 93 milhões de doses da vacina para a UE, 74 milhões das quais já foram administradas.