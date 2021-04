A GNR, através do Núcleo de Proteção do Ambiente (NPA) de Pombal, resgatou, esta segunda-feira, uma tartaruga leopardo africana, que se encontrava a vaguear na via pública na localidade de Vila Facaia, no concelho de Pedrógão Grande.

Segundo um comunicado da força de segurança, emitido esta terça-feira, o alerta foi dado por um popular. Os elementos do NPA deslocaram-se ao local e recolheram a tartaruga leopardo africana, Stigmochelys pardalis, com 40 centímetros de comprimento e dez quilos de peso. Esta é uma espécie protegida ao abrigo da CITES.

O animal foi entregue no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) do Centro, na Mata do Choupal, em Coimbra.

A GNR recorda que, “tratando-se de uma espécie invasora com poucos predadores naturais em Portugal, a tartaruga leopardo africana reproduz-se muito facilmente em estado selvagem, podendo tornar-se um fator de ameaça para a sobrevivência das tartarugas autóctones, uma vez que estão a competir pelo mesmo alimento, e porque podem alterar a genética das restantes espécies”.

A força de segurança apela ainda à denúncia de situações de âmbito ambiental. “Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas”.