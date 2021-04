A UEFA colocou um prazo, que termina na quarta-feira, para que as diferentes cidades-anfitriãs definissem planos sanitários para poderem ter público nas bancadas dos jogos do Euro 2020.

A DFB, em resposta, pediu às autoridades responsáveis da cidade de Munique e ao governo regional da Baviera que "envidem todos os esforços para apresentar um cenário sólido que permita, ao menos, a presença parcial de público nos jogos de Munique", através de um comunicado por parte de Rainer Koch, vice-presidente da Federação.

Noutros países anfitriões, recordou Koch, "não apenas o ritmo de vacinação é claramente mais rápido, como o desenvolvimento e a implementação de cenários para acomodar os espetadores [nos jogos do Euro2020] estão muito mais avançados".

Munique será o palco do jogo entre Portugal e a Alemanha, a 19 de junho. No mesmo local irá também jogar com a França, a 15 de junho, e a Hungria, a 23 do mesmo mês.