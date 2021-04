Um homem, de 26 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), fortemente indiciado da prática de crime de roubo agravado, no concelho de Loures.

Segundo revela a autoridade, num comunicado divulgado esta terça-feira, os factos foram cometidos no passado mês de novembro, quando o detido, conjuntamente com dois coautores, abordou um estafeta na via pública, e o ameaçou com uma arma de fogo, tendo-se apropriado de bens alimentícios e de numerário.

“Os suspeitos, previamente e fazendo-se passar por vulgares clientes, procederam à encomenda de bens, fornecendo uma morada de entrega errada. A vítima, após constatar tal facto, e quando se aprestava para sair do local, foi abordada agressivamente pelos autores”, informa a PJ.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será sujeito à aplicação das medidas de coação processual adequadas.

A PJ “irá prosseguir a investigação, visando apurar a identificação dos restantes coautores, bem como a eventual participação dos mesmos em outros crimes semelhantes”.