A GNR intercetou, esta segunda-feira, um autocarro com 50 passageiros estrangeiros que entrou em Portugal pela fronteira do Marco, concelho de Arronches no distrito de Portalegre, um ponto de passagem não autorizado.

O autocarro, com dois condutores, também estrangeiros, foi encaminhado ao início da tarde para a fronteira do Caia, em Elvas, também no distrito de Portalegre, para ser fiscalizado por elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), adiantou fonte da GNR, citada pela agência Lusa.

Do total de passageiros, 48 ficaram na fronteira, em território espanhol, para a sua situação ser analisada pela polícia, o SEF ficou responsável por verificar a situação de duas pessoas e outras duas foram autorizadas a permanecer em Portugal.