Trinta anos se passaram. A bordo do navio Vera Cruz, o almirante Gago Coutinho ia contando, àqueles que sentiam o apelo suave da sua voz de octogenário, a aventura que vivera com o seu companheiro Sacadura Cabral atravessando o Atlântico com destino ao Brasil. A cerimónia foi de circunstância, mas dispensou grande pompa. Carlos Viegas de Gago Coutinho. natural de São Brás de Alportel, conheceu Artur de Sacadura Freire Cabral, natural de Celorico da Beira, em África. Em junho de 1821 estavam juntos no aeroplano que ligou Lisboa ao Funchal. Preparavam o grande salto.

Nesse domingo, 6 de abril de 1952, o almirante dedicava-se às memórias. Tinha uma tática de concentrar a atenção alheia que lhe fora ensinada por um mestre chinês: trazia, enrolados, dois metros e meio de papel manuscrito; o cálculo era simples – cada metro de escrita leva cerca de cinco minutos a discursar; logo, os dois metros e meio apontavam para um quarto de hora bem preenchidos pelas memórias do aventureiro português. “Sabem? O aparelho que encomendámos expressamente à Casa Fairey, apesar das promessas que nos foram feitas pelos ingleses de que seria capaz de levantar da água com o depósito carregado com gasolina para 16 horas ininterruptas de voo, nunca foi capaz de atingir esses números. Mal nos instalámos no ar, percebemos que o consumo da gasolina à velocidade cruzeiro de 80 nós, não conseguiríamos percorrer mais de 12 horas, o que se confirmou em São Vicente, Cabo verde. Com boas condições de vento e mar, pretendíamos descolar o avião com as 14 horas de gasolina essenciais que iam até ao que se chama de Penedo de São Pedro. Daí seriam precisas 16 horas para atingirmos a ilha de Noronha”.

A fita

Reunidas as figuras maiores da marinha nacional, não faltou a habitual salva de tiros que, nestas coisas de cerimónias mais politizadas, parecem estar sempre prontas a substituir os foguetes e as bichas de rabiar. O almirante precisaria de mais uns pares de mãos para apertar todas as que lhe surgiam pela frente. Foi sempre a custo que desenrolou a fita dos dois metros e meio de discurso: “A paragem no Penedo não tinha utilidade de maior visto que se trata de um local absolutamente deserto. Mas podíamos receber ali o auxílio de reabastecimento que necessitávamos através dos esforços do navio República que para lá se dirigiu ao nosso encontro”.

Nos dois metros e meio, Sacadura Cabral, entretanto falecido, tinha o seu espaço ocupado pela nostalgia. “Aquela chegada da aeronave aos Penedos, tão próximos do Equador, levando pintada nas asas a mesma cruz que_antes de Gama e Cabral já tinham assinalado as caravelas portuguesas, embora aventura impressionante, foi mais banal do que a pode julgar o povo comum: os dois portugueses que, com simplicidade, tinham navegado num avião até àquelas pedras, isoladas, tão longe da costa, não eram simples mareantes. Largos anos, labutámos ambos pelas colónias africanas, andando a pé como geógrafos de campo, chegando assim a atravessar África de calção e perna à vela, sem pensarem nos riscos das mordeduras fatais de cobras venenosas”.

Os que escutavam o velho almirante, faziam-no num silêncio respeitoso. Para depois, estralejarem de palmas quando Gago Coutinho se saiu com esta tirada conclusiva:_“De nós, os pretos diziam –‘estes brancos nunca se perdem porque chegando a noite, perguntam ao céu, e a Deus, onde estão. E, por conta das estrelas e dos teodolitos, sabíamos sempre onde nos encontrávamos”. De repente o rolo de dois metros e meio tinha chegado ao fim. Mas ninguém queria largar o velho almirante que trinta anos antes tinha erguido a sua máquina em direção ao desconhecido.