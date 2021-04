Com o prolongamento do dever de usar máscara a durar até 14 de junho, são cada vez mais as pessoas que batalham diariamente para cumprir o que lhes é imposto. “O que é um dever cívico da minha parte para os outros, para mim é uma sentença de morte”. As palavras são de Ana Paula Pedroso, asmática, hipertensa e com fissuras nos pulmões, que fica “com falta de ar” cada vez que coloca a máscara.

Desde 27 de outubro que é obrigatório o uso de máscara em espaços públicos para contenção da pandemia de covid-19. Mas há exceções para quem apresente um atestado médico de incapacidade multiusos, uma declaração “no caso de se tratar de pessoas com deficiência cognitiva, do desenvolvimento e perturbações psíquicas” ou que ateste que “a condição clínica da pessoa não se coaduna com o uso de máscaras” . São assim vários os portugueses que, por terem comorbilidades associadas, sentem um incómodo extra ao cumprir a legislação. O médico de família e antigo presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) Rui Nogueira afirma, contudo, que esse incómodo não deve ser um impedimento ao uso de máscara e se, alguém com “insuficiência cardíaca, bronquite crónica ou DPOC (doença pulmonar obstrutiva crónica)” tem dificuldades, “aquilo que mais preocupa é a descompensação dessas doenças e não propriamente o uso de máscara”.

A empregada de limpeza de 55 anos trabalha diariamente das seis às nove da manhã e admite ao i, que, na maior parte das vezes, não usa máscara: “Quando vou trabalhar só lá estão os seguranças, como eles estão lá sozinhos e não usam, eu também tiro a minha”.

Ana Paula conta que já pediu ao médico de família que lhe passasse uma declaração que a dispensasse do uso da máscara, mas o profissional recusou, invocando a lei. Rui Nogueira acredita, tal como o médico da cinquentenária, que “não é possível, desejável ou razoável que haja uma justificação”, acrescentando que “seria desastroso se começasse a haver exceções para não usar máscara”.

“Houve uma vez em que eu estava na paragem de autocarro sozinha e apareceu a polícia municipal e pediram-me para pôr a máscara”, conta Ana Paula. “Mas depois eu mostrei-lhes todas as bombas para a falta de ar que trazia comigo e eles não insistiram mais”, prossegue. A mulher afirma que as bombas eram em tempos um recurso “de emergência” mas que atualmente anda “com elas para todo o lado”.

