A Turquia alberga aproximadamente 3 milhões e 600 mil sírios refugiados e requerentes de asilo, de acordo com os últimos dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR), divulgados em setembro do ano passado. Anas Almustafa é um deles. Aos 41 anos, volvidos exatamente dez desde o início da guerra civil no seu país de origem, sente que é encarado como um criminoso pela nação que escolheu para viver e tem três certezas: continuará a lutar para que seja feita justiça e possa viver em Konya, não desistirá de ajudar quase 200 famílias através da organização não governamental que criou, A Friend Indeed, e não regressará à Síria.

Em busca de uma vida melhor “Voei para a Turquia quando perdi tudo por causa do conflito. Nasci nos subúrbios de Aleppo, uma cidade que foi palco do terrível confronto entre os rebeldes e o governo de Damasco”, começa por explicar ao i.

“Perdi tudo: a minha casa, o meu trabalho, pessoas que me são queridas”, constata o antigo funcionário estatal, função que desempenhou pela última vez em 2013. “O Governo foi buscar pessoas a todas as áreas e levou-as para o exército. Eu não queria isso para mim. Decidi ficar em casa e somente sobrevivi porque tenho dois irmãos na Turquia que nos enviavam dinheiro: a mim e à minha mãe que, à época, já estava muito doente com diabetes”, avança Anas.

Em janeiro de 2016, conseguiu que a progenitora chegasse ao país vizinho e, um mês depois, cruzou a fronteira. “Os guardas dispararam contra mim, foi muito difícil, mas consegui obter o Estatuto de Refugiado no mesmo ano”. Recorda que se sentiu “extremamente feliz” quando chegou a Konya, cidade situada a quase 500 quilómetros de Istambul. “O meu objetivo era encontrar um sítio seguro onde ficar”.

Anas viu “como o povo turco recebeu refugiados sírios” e deu o seu melhor para ajudá-los. Assim, começou a travar amizade com nativos e até trabalhou na empresa de tecnologia de um amigo, tendo apenas saído porque decidiu colaborar com uma organização humanitária turca, a IMPR Humanitarian. “Conheço as condições de quem fugiu da guerra como eu. O problema foi que a IMPR foi fechada pelo governo sem que eu conhecesse o motivo”, admite Anas, que acabou por seguir os conselhos de quem o incentivava a criar um projeto de raiz.

Assim, nasceu A Friend Indeed, a 8 de março de 2018, definida pelo fundador como “um órgão de micro caridade” cuja meta primordial passa por dar assistência imediata aos refugiados sírios que a procuram, por exemplo, através da disponibilização de comida e água.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.