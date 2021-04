Rui Rio travou o apoio do PSD à candidatura de Luís Carito à Câmara de Portimão. A notícia de que o ex-deputado socialista estava a preparar-se para anunciar a candidatura com o apoio do partido apanhou muitos sociais-democratas de surpresa e a direção nacional comunicou de imediato ao PSD/Portimão que não estaria disponível para dar luz verde.

Luís Carito, que ficou conhecido por engolir uma folha de papel durante as buscas da Polícia Judiciária ao seu gabinete, fez toda a carreira política no PS. Foi deputado nos tempos de António Guterres e José Sócrates e vice-presidente da Câmara de Portimão.

A concelhia do PSD aprovou o apoio, mas a distrital nem sequer avaliou a proposta depois da intervenção da direção nacional a travar o processo. O PSD/Portimão terá agora de encontrar um novo nome.

Este era um dos casos mais problemáticos que a direção nacional tinha por resolver. Falta ainda decidir se o PSD apoia a candidatura de Isaltino Morais, em Oeiras, e de Suzana Garcia, na Amadora.

Isaltino garantiu esta segunda-feira que irá concorrer como independente, mas não descartou o apoio do PSD. “Da minha parte todos os apoios são bem-vindos, especialmente o do PSD. Mas, como sabem, a minha candidatura é muito transversal”, disse o autarca de Oeiras.

As estruturas locais aprovaram o apoio à candidatura independente e a direção nacional não descartou essa hipótese. O i apurou que têm existido conversas para tentar chegar a um acordo.

Armando Soares, presidente do PSD/Oeiras, disse ao semanário Nascer do SOL que “o melhor para todos é esta solução”, porque os partidos políticos “têm de saber ler as atitudes das pessoas”.

A candidatura da advogada Susana Garcia à autarquia da Amadora é outro dos casos que está a ser avaliado pela direção nacional. O PSD deverá reunir esta quarta-feira e anunciar mais nomes para as eleições autárquicas.