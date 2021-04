O Governo francês e uma série de cidadãos abastados estão a ser investigados por quebrar as medidas contra a covid-19, após um repórter infiltrado do canal M6, equipado com uma câmara oculta, filmar um jantar gourmet num restaurante de luxo em Paris, pertencente a um antigo apresentador de televisão. Um dos convivas gabou-se de ter “jantado em dois ou três destes restaurantes clandestinos esta semana, com um certo número de ministros”, desencadeando a investigação judicial, dado todos os cafés e restaurantes franceses terem sido obrigados a fechar em outubro.

As imagens, de gente poderosa a desfrutar de um repasto - cheio de caviar e champanhe, parte de menus que custavam até 490 euros - dentro do restaurante, cumprimentando-se com beijinhos sem qualquer máscara à vista ou distância de segurança, deixou os franceses furiosos. O caso é investigado dado os convivas terem “posto em perigo a vida de outros”, segundo o procurador responsável, Remy Heitz, que prometeu identificar todos os envolvidos. Já nas redes sociais, a especulação quanto a que ministros terão participado nestes jantares clandestinos está ao rubro.