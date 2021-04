Um homem, com cerca de 60 anos, foi, esta segunda-feira, mortalmente baleado, em Valença do Douro, no concelho de Tabuaço. A agressão surgiu após desentendimentos acerca de "passagens de terrenos".

Em declarações à agência Lusa, Marcos Fonseca, comandante dos Bombeiros Voluntários de Tabuaço, afirmou que "as pessoas contam que estes dois homens" discutiam "por causa de passagens de terrenos" e hoje o conflito "acabou nesta agressão com arma de fogo, com dois tiros de caçadeira".

Segundo a mesma fonte, o agressor é um homem com cerca de 70 anos", que fugiu após o crime, mas posteriormente se entregou às autoridades. O caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária.