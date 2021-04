O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou, esta segunda-feira, uma lei que lhe poderá permitir mais dois novos mandatos presidenciais. Assim, o chefe de Estado russo poderá preservar o seu lugar no poder até 2036.

Putin, de 68 anos, está na liderança do país desde 2000 e devia retirar-se em 2024, no final do seu atual mandato, uma vez que a Constituição do país apenas aceita dois mandatos presidenciais consecutivos. No entanto, de acordo com a lei promulgada – adotada pelo parlamento em março, após um referendo constitucional no verão passado –"esta restrição não se aplica a quem ocupava o cargo de chefe de Estado antes da entrada em vigor das emendas à Constituição" aprovadas por referendo em 2020.

Putin foi Presidente da Rússia entre 2000 e 2008. Após ter atingido o limite de dois mandatos, assumiu o cargo de primeiro-ministro. Em 2012, viria a ser reeleito Presidente.