Os preços das casas para arrendar em Portugal registaram uma quebra de 5,1% num ano, em março de 2021 face ao mesmo mês do ano passado, um período marcado pela chegada da pandemia da covid-19 ao país. Os dados são do índice de preços do Idealista que revela que, no final do mês de março deste ano, arrendar casa tinha um custo de 11 euros por metro quadrado. Já em relação à variação trimestral, a descida foi de 1,7%.

Por regiões, o Idealista revelam que, neste último ano, os preços das casas para arrendar desceram na Área Metropolitana de Lisboa (-6,4%), no Algarve (-2,7%) e no Norte (-1,3%).

Em sentido contrário, foi na Região Autónoma dos Açores onde se assistiu a uma maior subida dos preços, sendo a subida de 19%, seguida pelo Centro (4,7%), Região Autónoma da Madeira (4,6%) e Alentejo (2,1%).

No entanto, a Área Metropolitana de Lisboa, com 12,6 euros por metro quadrado, continua a ser a região mais cara. Segue-se o Norte (9,3 euros por metro quadrado), Algarve (9,1 euros por metro quadrado), e Região Autónoma da Madeira (8,3 euros por metro quadrado).

Por outro lado, o Centro (6,3 euros por metro quadrado), o Alentejo (7,1 euros por metro quadrado) e a Região Autónoma dos Açores (7,3 euros por metro quadrado) são as regiões mais baratas.

Dos distritos analisados pelo Idealista, as maiores descidas durante a pandemia tiveram lugar em Viana do Castelo (-8,8%), Lisboa (-7,2%), Braga (-6,8%), Leiria (-5,2%), Faro (-2,7%) e Porto (-2,2%).

Já as maiores subidas foram registadas em Viseu (20,8%), Ilha de São Miguel (19,5%), Vila Real (11,5%) e Coimbra (6,5%).

Ainda assim, o ranking dos distritos mais caros para arrendar casa é liderado por Lisboa (12,9 euros por metro quadrado), seguido pelo Porto (9,9 euros por metro quadrado), Faro (9,1 euros por metro quadrado), Setúbal (8,5 euros por metro quadrado) e Ilha da Madeira (8,3 euros por metro quadrado).

Do lado dos mais baratos estão Castelo Branco (4,8 euros por metro quadrado), Vila Real (4,9 euros por metro quadrado), Santarém (5 euros por metro quadrado), Viseu (5,2 euros por metro quadrado), Viana do Castelo (5,4 euros por metro quadrado) e Leiria (5,7 euros por metro quadrado).

O Idealista revela ainda que o preço de arrendamento desceu em seis capitais de distrito, com Leiria (-18,6%) e Lisboa (-9,6%) a liderarem a lista. A acompanhar esta descida de preços seguem-se Braga (-9,5%), Viana do Castelo (-5%), Aveiro (-3,9%) e Porto (-1,7%).

Por outro lado, os preços aumentaram em Castelo Branco e Setúbal (13% em ambas as cidades), Ponta Delgada (11,6%), Coimbra (11,2%), Viseu (7,8%), Funchal (3,9%) e Faro (1,6%).

Apesar das alterações aos preços, Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa: 13,6 euros por metro quadrado. Porto (10,6 euros por metro quadrado) e Funchal (8,4 euros por metro quadrado) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Já as cidades mais económicas são Castelo Branco (4,6 euros por metro quadrado), Leiria (4,9 euros por metro quadrado) e Viseu (5,2 euros por metro quadrado).