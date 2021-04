A primeira fase dos Censos 2021, com a distribuição das cartas com a informação necessária para a resposta à maior operação estatística do país, tem início esta segunda-feira.

As cartas com códigos para responder aos questionários do Censos 2021 através da Internet começam hoje a chegar às caixas do correio dos cidadãos a viver em Portugal.

São cerca de 11 mil recenseadores, “munidos com cartão de identificação e colete alusivo aos Censos 2021”, que estão responsáveis pela fase de distribuição das cartas com os códigos, o que deverá ter a duração de duas semanas, “estando a sua conclusão prevista para o dia 18 de abril”, informa o INE, num comunicado.

A partir de 19 de abril tem início a fase de resposta aos Censos pela Internet, preferencialmente até dia 3 de maio (censos2021.ine.pt).

“A resposta aos Censos 2021 pela Internet permite uma abordagem fácil, segura e rápida para os cidadãos. No atual contexto epidemiológico, este modo de recolha de dados reveste-se da maior relevância, tendo em conta que minimiza os contactos entre recenseadores e a população”, sublinha o INE, que no entanto disponibiliza outros meios de resposta.

Até 3 de maio, os cidadãos podem também responder aos questionários pela Internet ou pelos meios alternativos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que incluem o número de telefone 21 054 20 21.

As respostas poderão também ser dadas nos e-balcões das Juntas de Freguesia ou preenchendo os questionários em papel que os recenseadores começarão a entregar a partir de 31 de maio, cumprindo protocolos de segurança em saúde pública.

Ao todo, estarão envolvidas na realização e tratamento dos dados do Censos 2021 cerca de 15 mil pessoas, naquela que é a a maior operação estatística nacional.