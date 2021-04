Investimento ou perda de tempo? Seja qual for o ponto de vista, as séries exigem disponibilidade. E de quanto tempo disponível precisaríamos para ver do princípio ao fim aquelas que são consideradas as melhores séries de todos os tempos? A equipa de analistas da Picodi.com escolheu as produções com as melhores classificações e maior número de espectadores do IMDb e fez as contas.

O primeiro lugar na classificação de produções animadas vai para Os Simpsons. Uma das mais conhecidas e com maior longevidade, a série dos bonecos amarelos tem quase 700 episódios. Assistir a todas as temporadas criadas por Matt Groening desde o ano de 1989 requereria o total de 322 horas (mais de 13 dias) de visualização sem interrupções. O segundo lugar da lista vai para produção Sobrenatural, que contabiliza o total de 246 horas distribuídas por 15 temporadas. Mais abaixo vemos nomes como The Walking Dead, em quarto lugar, com 153 episódios, que correspondem a 116 horas; A Teoria do Big Bang, com 280 episódios, quase 95 horas; Uma Família Muito Moderna, com 235 episódios e quase 89 horas, e Friends, com 250 episódios, 88 horas.

Mas manter-se a par da cultura pop não é sinónimo de maratonas de dezenas de horas em frente ao ecrã. Entre as séries mais curtas podemos encontrar Chernobyl, ainda assim com mais de cinco horas de visualização sem interrupções e Gambito de Dama, com mais de seis horas.

“Se alguém decidisse fazer uma maratona completa e ver todas as melhores séries de todos os tempos, teria que passar 2.806 horas em frente ao ecrã”, contabilizam os analistas da Picodi.com. “Isto é equivalente a 175 dias se tivermos em conta um intervalo de 8 horas de sono”, lê-se no relatório.