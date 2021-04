Faltam seis meses para as eleições autárquicas, mas já são conhecidos quase todos os candidatos à Câmara de Lisboa. Há, pelo menos, nove candidatos (nas últimas eleições foram 12). Oito já são conhecidos e o PAN tenciona anunciar em breve o candidato do partido.

A novidade é que o PSD, ao contrário do que aconteceu há quatro anos, aposta num candidato forte com a ambição de vencer e entra na corrida em coligação com os centristas. Outra das novidades é o aparecimento de novas forças políticas como o Chega e a Iniciativa Liberal que podem baralhar as contas dos principais partidos.

Carlos Moedas já deu o tiro de partida para a pré-campanha com o lançamento do primeiro cartaz em Lisboa (ver texto ao lado) e tem a difícil missão de enfrentar Fernando Medina que está à frente da autarquia há seis anos.

Lisboa é governada há quase 15 anos pelos socialistas. António Costa conquistou a Câmara em 2007, depois de um período atribulado que levou à demissão de Carmona Rodrigues e à realização de eleições intercalares.