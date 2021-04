O ex-herdeiro à coroa da Jordânia, Hamzah bin Hussein, afirma que foi colocado em prisão domiciliária pelas autoridades do país, como se verifica num vídeo enviado pelo mesmo à BBC. Na declaração, o ex-príncipe garante que o chefe da autoridade militar do país o proibiu de sair da sua casa, bem como de falar ou encontrar-se com outras pessoas.

Hamzah queixa-se de ter ficado sem segurança e sem contacto telefónico, augurando ainda que ficaria sem conexão à internet via satélite, por onde fez este apelo enviado à estação de televisão britânica, através do seu advogado.

O ex-príncipe relata ainda estar a ser punido por alegadamente participar em críticas ao seu meio-irmão, o rei Abdullah II, bem como em conspirações para um possível golpe de Estado. Hamzah nega ainda qualquer responsabilidade pelo "colapso da governança, pela corrupção e incompetência que prevaleceram na estrutura do Governo nos últimos 15 a 20 anos".

"Os serviços de segurança, através de investigações exaustivas (...), acompanharam durante muito tempo as atividades e movimentos do príncipe Hamzah bin al-Hussein, Sharif Hasan bin Zaid e Basem Awadallah e outros que visavam a segurança e estabilidade da pátria", garantiu o vice-primeiro-ministro do país, Ayman Safadi, que acusa ainda estas pessoas de ter tido "contacto com partes externas sobre o momento mais apropriado para começar a agir no sentido de desestabilizar a segurança" da Jordânia.

Em resposta, vários países islâmicos expressaram o seu apoio ao rei da Jordânia, entre eles o Irão. O ministro dos Negócios Estrangeiros do país fez questão de sublinhar "a importância da paz e da estabilidade" no país. "A República Islâmica do Irão opõe-se a qualquer interferência estrangeira, e acredita que todos os assuntos internos dos países devem ser resolvidos dentro da estrutura da lei", referiu Said Jatibzadeh, porta-voz de Teerão, em comunicado oficial, que aproveitou ainda para defender que qualquer tensão na região da Ásia Ocidental "beneficia o regime sionista [de Israel]".

Benny Gantz, ministro da Defesa israelita, não pareceu, no entanto, inclinado a intrometer-se na polémica, garantido que as detenções na Jordânia se tratam de "um assunto interno", e que o país é um aliado com quem mantém "relações pacíficas".