António Costa publicou uma mensagem no Twitter a lamentar a morte de António Almeida Henriques, presidente da Câmara Municipal de Viseu, que sucumbiu a complicações associadas a uma infeção com o novo coronavírus.

“António Almeida Henriques foi um defensor do poder local como pilar da democracia e sempre um lutador por Viseu e os viseenses. É com pesar que apresento à família e amigos, as minhas sentidas condolências”, pode-se ler no tweet publicado por António Costa.

Almeida Henriques tinha 59 anos, e, para além de liderar a câmara de Viseu, acumulava os cargos de vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), presidente da secção de 'Smart Cities' (Cidades Inteligentes) da ANMP e presidente do Conselho-Geral da Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias Locais (FEFAL).