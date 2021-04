O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) deu conta de um incêndio numa cave de um prédio no concelho de Almada, cujo alerta foi dado pelas 9h00 deste domingo.

O incêndio causou três feridos graves, que foram transportados para as urgências do Hospital Garcia de Orta, no mesmo concelho. Tratam-se de dois homens de 47 e 49 anos e uma mulher de 65 anos, com relações familiares entre si, segundo confirmou Jorge Paulo, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, à agência Lusa.

O fogo, que se deu num prédio de sete andares na rua Luís de Camões, no Laranjeiro, foi extinto às 9h35. As suspeitas recaem, afirma o segundo comandante, sobre um aquecedor de parede, que terá causado o incêndio.

Estiveram no local um total de 18 operacionais dos bombeiros de Cacilhas e de Almada, bem como da PSP, apoiados por seis viaturas.