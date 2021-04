A Autoridade de Saúde Regional dos Açores anunciou, este domingo, que o arquipélago irá receber na segunda-feira 23.400 doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech. O objetivo é "dar continuidade ao processo de vacinação contra a covid-19, das pessoas com mais de 75 anos, bem como das que, tendo mais de 50 anos, foram identificadas com as patolgias prioritárias da primeira fase de vacinação".

"Metade deste lote será entregue diretamente pelo fornecedor no Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo, e a outra metade será entregue, nos mesmos moldes, no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada", refere em comunicado a Autoridade de Saúde.

Durante o mês de abril, a região deverá receber mais 17.550 doses de vacina da Pfizer/BioNTech e 18.500 doses da AstraZeneca, sendo que "o somatório dos dois fornecimentos da Pfizer-BioNTech vai permitir vacinar 20.475 pessoas, reservando-se igual número de doses para a segunda inoculação, três semanas depois".