O presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques, faleceu este domingo, devido a "complicações respiratórias decorrentes da covid-19", informou o Município de Viseu.

O autarca "encontrava-se internado no Serviço de Medicina Intensiva desde o dia 10 de março" e tinha testado "positivo ao coronavírus no passado dia 4 de março, evidenciando apenas sintomas ligeiros. No dia 7 de março, face ao agravamento dos sintomas, dirigiu-se ao Hospital de São Teotónio, onde foi observado, tendo ficado internado por precaução" lê-se em comunicado. "O agravamento do estado clínico de António Almeida Henriques obrigou à entubação e ventilação mecânica, situação que se manteve até hoje [domingo], tendo vindo a falecer."

António Almeida Henriques, de 59 anos, era presidente da Câmara Municipal de Viseu desde 2013. Foi deputado à Assembleia da República, nas IX, X e XI e XII Legislaturas e Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PSD entre 2005 e 2007 e 2010 e 2011. Entre 2011 e 2013, exerceu funções como Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional do XIX Governo Constitucional, liderado por Pedro Passos Coelho.

A autarquia vai declarar, a partir de amanhã, três dias de luto municipal.