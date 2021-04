O FC Porto venceu, este sábado, o Santa Clara, por 2-1, no Estádio do Dragão, em jogo da 25.ª jornada da I Liga de futebol.

Os dois primeiros golos da partida foram marcados por penálti, o primeiro por Sérgio Oliveira, pelo FC Porto, aos 49 minutos e o segundo por Carlos, pelo Santa Clara que empatou aos 56.

O golo da vitória dos dragões só surgiria aos 94 minutos, marcado por Toni Martínez.

Com esta vitória, o FC Porto mantém o 2.º lugar na tabela, com 57 pontos, a sete do líder do campeonato, o Sporting, que só joga na segunda-feira.