A polícia norte-americana fechou o Capitólio depois de dois polícias terem sido atropelados na entrada principal por um automóvel. Todos os edifícios do complexo foram encerrados "devido a uma ameaça externa à segurança", segundo a Associated Press, e por isso, ninguém pode entrar nem sair do Capitólio. Segundo o jornal The Washington Post, há relatos de tiroteios na zona.

A polícia já confirmou no Twitter que os dois polícias ficaram feridos e já foram transportados para o hospital, e que um suspeito já foi detido. “Todos os três foram transportados para o hospital", pode ler-se na publicação da rede social.

Segundo a agência AP, um dos polícias está em estado grave, já o suspeito detido está em "estado crítico".

De acordo com a imprensa norte-americana, o veículo dirigiu-se para a entrada da Constitution Avenue e bateu contra a barreira de segurança, atingido os dois polícias. Os meios de comunicação também afirmam que o suspeito estaria acompanhado com uma arma branca.

Logo quando o incidente ocorreu, foi divulgado um alerta que se ouviu por todo o Capitólio: “Devido a uma ameaça de segurança externa nenhuma entrada ou saída é permitida no momento em qualquer edifício do complexo do Capitólio. Vocês podem mover-se pelos prédio, mas fiquem longe de janelas e portas externas. Se você estiver do lado de fora, procure cobertura”, explica a CNN News.

Nos vídeos partilhados na rede social Twitter, podemos ver o aparato que está a acontecer em frente ao Capitólio: o edifício cercado pela polícia.