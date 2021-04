Está de volta a Premier League, e com ela um importante duelo, no sábado, entre o Manchester City, onde militam Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva e o Leicester City de Ricardo Pereira. 15 pontos separam o primeiro do terceiro lugar na tabela classificativa, mas os foxes contam com um jogo a menos na Premier League, e terão em vista a vitória em casa frente aos citizens, de forma a ameaçar, pelo menos, o segundo lugar do Manchester United. Ainda na liga inglesa é importante realçar o duelo a acontecer entre Arsenal e Liverpool, no sábado.

Derby de Turim

Em Itália, a Juventus de Cristiano Ronaldo vai, também no sábado, percorrer os cerca de 10 quilómetros que a separam do Estádio Olímpico Grande Torino, onde se jogará o denominado ‘derby della Mole’, que coloca frente a frente a vecchia signora com o Torino, as duas maiores equipas da cidade. A eneacampeã Juve dista uns respeitáveis 32 pontos do Torino, que se encontra a lutar pela manutenção na Serie A italiana, pelo que o emblema de Cristiano Ronaldo é o grande favorito a vencer esta partida. Ainda assim, esta temporada não tem sido a melhor para os bianconeri, que estão a 10 pontos do primeiro lugar.