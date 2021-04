A GNR deteve em flagrante um homem, de 43 anos, por roubo a idosos, no distrito do Porto.

No âmbito de uma investigação por roubos a idosos que durava há cerca de três meses, os militares apuraram que “o homem, suspeito de ter praticado diversos ilícitos desta natureza nos distritos de Braga, Porto e Aveiro, se dedicava, de forma reiterada, a abordar pessoas vulneráveis em razão da idade, na via pública, subtraindo-lhe objetos de valor com recurso à força física”, revela a força de segurança, em comunicado, esta quinta-feira.

Ontem, após ter roubado duas alianças de ouro a uma vítima, de 93 anos, o suspeito colocou-se em fuga, tendo sido intercetado posteriormente pelos militares da GNR. Foi possível recuperar os bens roubados, que foram devolvidos à legítima proprietária.

O detido está a ser presente a primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Penafiel, para aplicação das medidas de coação.