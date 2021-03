António Fernandes, nome de registo. Iaúca, nome de guerra. Naquele maldito jogo em que Portugal foi goleado no Luxemburgo por 2-4, iaúca jogou na frente de ataque, apoiando Eusébio e José Águas. Nascido em Angola, Benguela, a 18 de Junho de 1935, contava com mais sete anos do que o jovem moçambicano do Benfica que fazia a sua estreia com a camisola de Portugal e ainda estava a quatro meses de completar 20 anos.

Toda a gente sabe de cor a história da desgraça. Um esquerdino chamado Adolphe Schmidt, mais conhecido por Ady, fez um hat-trick e ganhou, com ele, um bilhete para se tornar profissional em França, no Sochaux. A três minutos do final, os luxemburgueses venciam por quatro a um e pareciam confortáveis, até demais. Foi aí que Iaúca – que alguns também escreviam Yaúca – se soltou, como gazela que era, para se isolar e fazer o 2-4. De nada serviu aos portugueses, como está bem de ver. Mas seria o último golo de António Fernandes pela selecção nacional, a despeito de ter somado mais seis internacionalizações. O golo do adeus ao Mundial de 1962, no Chile, foi o golo do adeus de Iaúca à equipa-de-todos-nós como lhe chamou Ricardo Ornellas.

Iaúca não gostava de ver o seu nome escrito com Y. _Numa entrevista, explicou: “Herdei a alcunha do meu avô e gosto muito dela. Mas não se escreve Yaúca, escreve-se Iaúca, com I, tal como ele escrevia”.

Como jogador era um extremo imprevisível. Daqueles que finge que vai e depois não vai e acaba por ir mesmo. Chegou à Metrópole para jogar no Belenenses no ano de 1947. Na altura gerou-se uma confusão bem africana em redor da sua idade, havendo quem apontasse que nascera em 1937. O assunto resolveu-se, Iaúca jogou com Vicente e seu irmão Matateu e com um ponta esquerda que levava um nome digno de romance de Jorge Amado:_Estêvão Mansidão. A sua estreia pela seleção nacional foi no Estádio de Colombes, em Paris, noutra derrota dolorosa (3-5), esta contra a França.

Disputado

As virtudes de Iaúca não tardaram a fazer com que fosse disputado por Sporting e Benfica. Para os encarnados, que o haviam seguido na juventude quando jogava no União da Catumbela e o tinham visto fugir para os azuis de Belém, contratar Iaúca tornou-se uma questão de honra. Em 1963, a transferência deu brado tamanhos os valores de que se rodeou: o clube da Luz pagou 2500 contos por António Fernandes. Ficou cinco épocas. O Iaúca, que marcara 100 golos com a camisola do Belenenses, tinha agora uma concorrência interna muito dura. Em cinco anos de Benfica não foi além de 58 jogos e 43 golos. A média era mais do que razoável, mas a assiduidade aos jogos nem por isso. De 1968 a 1970, instalou-se no Porto, no Salgueiros, mas atormentado por lesões contínuas não foi além de três míseros golos.

Menos golos dos que marcou ao longo das suas dez presenças na seleção nacional. O último já dissemos aqui qual foi, mas tudo começou num ambiente de alegria no dia da sua segunda naturalização. Contra o Luxemburgo, quem diria, na primeira volta dessa fase de grupos que Portugal abordou de forma autoritária, espancando os luxemburgueses por 6-0. Aos 35, 57 e 72 minutos, António Fernandes cumpriu um hat-trick. Os outros golos foram da autoria de José Águas (32m), Mário Coluna (85m), e Fernand Brosius (87m na própria baliza). Iaúca participou em jogos de estadão com a camisola da equipa nacional, como contra a Inglaterra, em Wembley, na derrota (0-2) que nos riscou definitivamente do Mundial do Chile, ou numa deslocação ao Brasil para dois jogos particulares. É aí que a sua carreira pela seleção se torna um tanto ou quanto repetitiva: dos dez jogos por Portugal, quatro foram frente ao Brasil. Dos quatro golos pela seleção, foram todos contra o Luxemburgo. Um 0-0 contra o Brasil, nas Antas, foi a sua única internacionalização como benfiquista. Nas outras todas era do Belenenses.