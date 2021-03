O Presidente francês, Emmanuel Macron anunciou, esta quarta-feira, o alargamento das medidas de confinamento a todo o país como forma de prevenção à covid-19, cuja incidência tem vindo a aumentar.

O governante sublinhou que o recolher obrigatório às 19h deve ser cumprido e que a população deve adotar o teletrabalho.

As escolas todas vão fechar durante três semanas, a partir de 5 de abril. No final do mês as creches e o primeiro ciclo voltam a abrir portas, mas o resto do ensino básico e o secundário só retomam o ensino presencial no início de maio.