Um programa de testagem em massa com testes rápidos gratuitos nas dez freguesias de Lisboa com maior incidência de covid-19 começou esta quarta-feira de manhã, com uma adesão de, para já, 68 farmácias.

"O que este programa faz é acrescentar uma nova camada de proteção e assegurar que as pessoas que estão nas freguesias que estão num patamar limite do desconfinamento [...] têm possibilidade de realizar dois testes por mês de forma gratuita", afirmou Fernando Medina, que assinalou simbolicamente a iniciativa marcando presença, assim como o presidente da Associação Nacional de Farmácias, numa farmácia em Marvila.

O autarca adiantou que atualmente há 68 farmácias aderentes, mas que o número poderá chegar a mais de 200 nos próximos dias.

As freguesias incluídas no programa de testagem são as de Ajuda, Alvalade, Arroios, Estrela, Marvila, Olivais, São Vicente, Santa Clara, Santa Maria Maior e Santo António.

No entanto, esta situação pode alterar-se, à medida que a percentagem de casos covid-19 por 100 mil habitantes também se altere, salientou Medina.

A lista das farmácias aderentes está disponível nos 'sites' da CML e da ANF.

A marcação dos testes pode ser feita presencialmente nas farmácias aderentes ou através do número 1400, que funciona 24 horas por dia.