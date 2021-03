Até sempre, Vila

Vila era um conversador nato e adorava as qualidades de Portugal – convidou-me várias vezes para participar em almoços com cantares alentejanos mas nunca fui.

A primeira vez que fui ao Vila Lisa já lá vão mais de 30 anos, ainda era um miúdo reguila. Fui com o José António Lima e com o Joaquim Vieira e achei um pouco estranho que não se pudesse escolher o que se queria comer. Mas recordo-me que gostei muito e ainda me lembro que um dos pratos era coelho – que estava genial.

Muitos anos depois, e através do meu amigo Gigi, conheci o Vila, uma figura sui generis, que adorava conversar depois dos outros clientes saírem. Na sua adega, e do Lisa, sentia-se o verdadeiro sabor da gastronomia portuguesa. Sopa de conquilhas, grão de bico com rabo de boi e, para mim, o melhor pernil que comi.

Verdadeiro estudioso da gastronomia portuguesa, Vila recebeu os maiores elogios dos melhores críticos gastronómicos: José Quitério e David Lopes Ramos. Com a sua morte, morre um pouco de uma certa forma de viver. Um dos seus amores era a pintura que embelezava a adega.

